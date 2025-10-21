Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 21.10.2025
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области
ВСУ провалили две контратаки на участке линии боевого соприкосновения Меловое-Хатнее в Харьковской области, трое боевиков взяты в плен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Зона СВО
Зона СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ провалили две контратаки на участке линии боевого соприкосновения Меловое-Хатнее в Харьковской области, трое боевиков взяты в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отражены две контратаки противника (на участке Меловое-Хатнее в Харьковской области - ред.)... Взято в плен три военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
