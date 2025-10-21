https://ria.ru/20251021/vsu-2049512284.html
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области - РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области
ВСУ провалили две контратаки на участке линии боевого соприкосновения Меловое-Хатнее в Харьковской области, трое боевиков взяты в плен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ провалили две контратаки в Харьковской области
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области