СМИ: Белый дом не видит необходимости в личной встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
18:54 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vstrecha-2049682711.html
СМИ: Белый дом не видит необходимости в личной встрече Лаврова и Рубио
СМИ: Белый дом не видит необходимости в личной встрече Лаврова и Рубио
СМИ: Белый дом не видит необходимости в личной встрече Лаврова и Рубио

Axios: США не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио после их разговора

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома утверждает, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели "продуктивный разговор", но необходимости в их личной встрече Вашингтон не видит.
"Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется", - заявил представитель Белого дома, чьи слова приводит издание.
Лавров заявил, что продолжит контакты с Рубио
Вчера, 12:51
 
