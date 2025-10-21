На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште несет в себе четкое послание для европейских стран, пишет хорватское издание Advance.
"Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — не очередной "круг" переговоров, а проверка, насколько европейский континент готов признать, что вооруженный конфликт не может завершиться без прямого соглашения Вашингтона и Москвы. <…> Еще важнее то, что за столом не будет никого из Киева или Брюсселя. Дело тут не просто в протокольных формальностях. Нет, это послание: будущее вооруженного конфликта будут решать две державы, обладающие в этой истории исключительными средствами продолжать или прекращать конфронтацию", — говорится в материале.
Издание отмечает, что в случае достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном о прекращении огня, "Брюссель и восточноевропейские ястребы моментально лишатся контроля над ситуацией".