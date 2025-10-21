Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа
10:32 21.10.2025 (обновлено: 17:07 21.10.2025)
На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа
На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште несет в себе четкое послание для европейских стран, пишет... РИА Новости, 21.10.2025
в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, будапешт
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Будапешт
На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа

Advance: встреча Путина и Трампа является четким сигналом для ЕС

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште несет в себе четкое послание для европейских стран, пишет хорватское издание Advance.
"Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — не очередной "круг" переговоров, а проверка, насколько европейский континент готов признать, что вооруженный конфликт не может завершиться без прямого соглашения Вашингтона и Москвы. <…> Еще важнее то, что за столом не будет никого из Киева или Брюсселя. Дело тут не просто в протокольных формальностях. Нет, это послание: будущее вооруженного конфликта будут решать две державы, обладающие в этой истории исключительными средствами продолжать или прекращать конфронтацию", — говорится в материале.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии
18 октября, 10:14
Издание отмечает, что в случае достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном о прекращении огня, "Брюссель и восточноевропейские ястребы моментально лишатся контроля над ситуацией".
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 07:14
 
В миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампБудапешт
 
 
