Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд признал попытку отбиться от нападающих ножом самообороной - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vs-2049495852.html
Верховный суд признал попытку отбиться от нападающих ножом самообороной
Верховный суд признал попытку отбиться от нападающих ножом самообороной - РИА Новости, 21.10.2025
Верховный суд признал попытку отбиться от нападающих ножом самообороной
Верховный суд РФ отменил приговор охраннику детского лагеря, который убил напавшего на него в его палатке мужчину, сказано в определении суда, которое изучило... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T02:14:00+03:00
2025-10-21T02:14:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
https://ria.ru/20250715/nozh-2029056375.html
https://ria.ru/20250517/rossija-2017520110.html
https://ria.ru/20250426/samooborona-2013534341.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Верховный суд признал попытку отбиться от нападающих ножом самообороной

Верховный суд отменил приговор охраннику детского лагеря, убившему мужчину

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил приговор охраннику детского лагеря, который убил напавшего на него в его палатке мужчину, сказано в определении суда, которое изучило РИА Новости.
Инцидент произошел летом 2023 года на одном из пляжей Приморского края. Как указано в определении, двое отдыхающих выпили литр водки, а затем зашли на территорию детского лагеря, где у них произошла ссора с его охранником. Они зашли в палатку охранника и начали его избивать. Тогда он схватил нож и воткнул его одному из напавших в живот. Позднее тот истек кровью в больнице.
Человек с ножом - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Он носил нож для самообороны": женщину убили после 10 лет криков о помощи
15 июля, 19:56
Суд признал, что противоправное действие потерпевшего стало причиной преступления, но признал охранника виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть) и на шесть лет отправил в колонию.
Апелляция и кассация согласились с такой квалификацией, но на сторону охранника встал Верховный суд РФ.
Суд указал, что в приговоре не учтены травмы, полученные осужденным в драке, а также его показания, согласно которым он "не имел умысла причинять смерть или вред здоровью кому-либо из находившихся в палатке парней, а действовал исключительно в целях самообороны, исходя из обстановки, так как опасался за свою жизнь и здоровье". По его словам, напавшие были вдвое моложе и лучше подготовлены физически, вечером в палатке было темно и он не мог достоверно знать, что они не вооружены.
Верховный суд РФ напомнил, что "не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося", а также "не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения".
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне
17 мая, 02:19
"В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательств", - сказано в определении.
Верховный суд РФ отменил приговор и освободил осужденного из колонии. Дело направлено на пересмотр, при этом ВС РФ обязал при новом рассмотрении исходить из принципа презумпции невиновности, а все сомнения в наличии состояния необходимой обороны и (или) виновности лица, обвиняемого в превышении ее пределов, толковать в пользу подсудимого.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны
26 апреля, 02:05
 
ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала