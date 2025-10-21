Верховный суд признал попытку отбиться от нападающих ножом самообороной

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил приговор охраннику детского лагеря, который убил напавшего на него в его палатке мужчину, сказано в определении суда, которое изучило РИА Новости.

Инцидент произошел летом 2023 года на одном из пляжей Приморского края . Как указано в определении, двое отдыхающих выпили литр водки, а затем зашли на территорию детского лагеря, где у них произошла ссора с его охранником. Они зашли в палатку охранника и начали его избивать. Тогда он схватил нож и воткнул его одному из напавших в живот. Позднее тот истек кровью в больнице.

Суд признал, что противоправное действие потерпевшего стало причиной преступления, но признал охранника виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть) и на шесть лет отправил в колонию.

Апелляция и кассация согласились с такой квалификацией, но на сторону охранника встал Верховный суд РФ.

Суд указал, что в приговоре не учтены травмы, полученные осужденным в драке, а также его показания, согласно которым он "не имел умысла причинять смерть или вред здоровью кому-либо из находившихся в палатке парней, а действовал исключительно в целях самообороны, исходя из обстановки, так как опасался за свою жизнь и здоровье". По его словам, напавшие были вдвое моложе и лучше подготовлены физически, вечером в палатке было темно и он не мог достоверно знать, что они не вооружены.

Верховный суд РФ напомнил, что "не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося", а также "не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения".

"В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательств", - сказано в определении.