Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. НАТО намерена в сжатые сроки подготовить ресурсы для войны с Россией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — говорится в его тексте выступления, с которым ознакомилось РИА Новости.