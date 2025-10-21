Рейтинг@Mail.ru
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
НАТО намерена в сжатые сроки подготовить ресурсы для войны с Россией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета... РИА Новости, 21.10.2025
безопасность, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaВоенные НАТО
Военные НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. НАТО намерена в сжатые сроки подготовить ресурсы для войны с Россией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — говорится в его тексте выступления, с которым ознакомилось РИА Новости.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
16 октября, 10:32
Нарышкин подчеркнул, что сейчас нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта. Тем не менее эти качества сохранились на Востоке, а Запад их почти утратил, считает глава спецслужбы.
Кроме того, по его словам, у европейских стран — участниц НАТО нет долгосрочных планов по поддержанию безопасности на континенте.
"Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией", — добавил директор СВР.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу
