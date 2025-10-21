Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал поставщиков ЖКУ добросовестно выполнять работу - РИА Новости, 21.10.2025
16:16 21.10.2025
Володин призвал поставщиков ЖКУ добросовестно выполнять работу
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, жкх
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, ЖКХ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ресурсоснабжающим организациям (РСО) необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами РФ, чтобы в жилых домах и социальных объектах, включая школы, детские сады и больницы, было тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума ранее во вторник приняла закон об установлении административной ответственности за нарушения законодательства о теплоснабжении. Володин уточнил, что принятым законом вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц - до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей.
"В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами", - написал Володин в своем канале в Мах.
Он добавил, что Госдума оставляет на своем контроле вопрос о прохождении отопительного сезона в стране.
"Важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности", - отметил председатель Госдумы.
