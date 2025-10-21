Володин призвал поставщиков ЖКУ добросовестно выполнять работу

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ресурсоснабжающим организациям (РСО) необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами РФ, чтобы в жилых домах и социальных объектах, включая школы, детские сады и больницы, было тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума ранее во вторник приняла закон об установлении административной ответственности за нарушения законодательства о теплоснабжении. Володин уточнил, что принятым законом вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц - до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей.

"В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он добавил, что Госдума оставляет на своем контроле вопрос о прохождении отопительного сезона в стране.