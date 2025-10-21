https://ria.ru/20251021/volodin-2049622294.html
Володин призвал поставщиков ЖКУ добросовестно выполнять работу
Володин призвал поставщиков ЖКУ добросовестно выполнять работу - РИА Новости, 21.10.2025
Володин призвал поставщиков ЖКУ добросовестно выполнять работу
Ресурсоснабжающим организациям (РСО) необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами РФ, чтобы в жилых домах и социальных... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21
2025-10-21T16:16:00+03:00
2025-10-21T16:16:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
жкх
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ресурсоснабжающим организациям (РСО) необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами РФ, чтобы в жилых домах и социальных объектах, включая школы, детские сады и больницы, было тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
ранее во вторник приняла закон об установлении административной ответственности за нарушения законодательства о теплоснабжении. Володин
уточнил, что принятым законом вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц - до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей.
"В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами", - написал Володин в своем канале в Мах.
Он добавил, что Госдума оставляет на своем контроле вопрос о прохождении отопительного сезона в стране.
"Важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности", - отметил председатель Госдумы.