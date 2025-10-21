Volkswagen планирует приостановить выпуск двух моделей автомобилей

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Германский автопроизводитель Volkswagen готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan, связано это с решением властей Нидерландов взять под контроль деятельность производителя чипов Nexperia и реакции Китая в виде ограничения экспорта полупроводников, сообщает издание Bild.
«
"Автопроизводитель Volkswagen готовится приостановить выпуск нескольких важных моделей. Причиной этого стали проблемы с поставками полупроводников", - сообщает издание, ссылаясь на источники в кругах поставщиков.
Причиной, как отмечает Bild, стал спор вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, взятого ранее под контроль Нидерландов "под давлением США". В ответ Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.
По данным издания, у VW ещё достаточно материалов, чтобы поддерживать производство на текущей неделе. Однако в случае дальнейшего отсутствия поставок, вскоре будет приостановлен выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге.
На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.
В понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.