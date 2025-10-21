Volkswagen планирует приостановить выпуск двух моделей автомобилей

"Автопроизводитель Volkswagen готовится приостановить выпуск нескольких важных моделей. Причиной этого стали проблемы с поставками полупроводников", - сообщает издание, ссылаясь на источники в кругах поставщиков.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.