Стало известно, сколько нелегальных мигрантов депортировали из США с января

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. С января текущего года власти США депортировали из страны более 515 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности (DHS).
"Администрация находится на пути к тому, чтобы побить исторические рекорды, депортировав 600 тысяч нелегалов к концу первого года второго срока президента Трампа", - заявила заместитель министра внутренней безопасности Триша Маклафлин в комментарии телеканалу.
По её словам, всего с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом из страны уехали более двух миллионов нелегальных мигрантов, включая около 1,6 миллиона человек, которые покинули США добровольно, и более 515 тысяч депортированных. Ещё 485 тысяч нелегальных мигрантов были задержаны сотрудниками DHS с января.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
