Стало известно, сколько нелегальных мигрантов депортировали из США с января

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. С января текущего года власти США депортировали из страны более 515 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности (DHS).

В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.