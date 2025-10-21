Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез
10:19 21.10.2025
Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез
Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез - РИА Новости, 21.10.2025
Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез
Туберкулез выявили у учителя в школе Владивостока, специалисты обследуют всех, кто мог контактировать с ним, сообщает мэрия. РИА Новости, 21.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Туберкулез выявили у учителя в школе Владивостока, специалисты обследуют всех, кто мог контактировать с ним, сообщает мэрия.
"В администрации города состоялось заседание штаба при участии всех компетентных надзорных ведомств по причине выявления случая туберкулеза у педагога школы №82 в корпусе на улице Снеговой. Ситуация стала известна во время нахождения учителя на больничном. Благодаря своевременному выявлению, угрозы распространения заболеваемости среди учащихся и персонала нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в помещениях школы проведена санитарная обработка.
Как сообщила на заседании заведующая отделом воздушно-капельных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Виктория Короткова, благодаря своевременному выявлению данного случая специалисты ведомства оперативно проводят все необходимые мероприятия, включая дезинфекционные.
По делу о заражении детей туберкулезом в Приморье подали 16 исков
17 февраля, 06:13
17 февраля, 06:13
"К этой работе привлечены городские поликлиники при участии фтизиатрической службы. Эпидемиологическое расследование продолжается", - приводятся слова Коротковой.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора, в помещениях общего пользования школы проведены заключительные дезинфекционные мероприятия.
"Установлены границы очага и контакты. Назначен перечень мероприятий в отношении всех контактов, они проходят плановые профилактические обследования", - сказал собеседник.
Прокуратура Приморья сообщает, что взяла на контроль расследование случая заболевания туберкулезом у педагога школы №82 во Владивостоке. По итогам проверки прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования.
ФСИН ответила на сообщения о туберкулезе у героя мема "Шоколад не виноват"
28 сентября, 17:14
28 сентября, 17:14
 
