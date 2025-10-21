Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Туберкулез выявили у учителя в школе Владивостока, специалисты обследуют всех, кто мог контактировать с ним, сообщает мэрия.

"В администрации города состоялось заседание штаба при участии всех компетентных надзорных ведомств по причине выявления случая туберкулеза у педагога школы №82 в корпусе на улице Снеговой. Ситуация стала известна во время нахождения учителя на больничном. Благодаря своевременному выявлению, угрозы распространения заболеваемости среди учащихся и персонала нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях школы проведена санитарная обработка.

Как сообщила на заседании заведующая отделом воздушно-капельных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Виктория Короткова, благодаря своевременному выявлению данного случая специалисты ведомства оперативно проводят все необходимые мероприятия, включая дезинфекционные.

"К этой работе привлечены городские поликлиники при участии фтизиатрической службы. Эпидемиологическое расследование продолжается", - приводятся слова Коротковой.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора , в помещениях общего пользования школы проведены заключительные дезинфекционные мероприятия.

"Установлены границы очага и контакты. Назначен перечень мероприятий в отношении всех контактов, они проходят плановые профилактические обследования", - сказал собеседник.