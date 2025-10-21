РЭЦ и Wildberries запустят витрину "Сделано в России" в Узбекистане

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) совместно с Wildberries запустил на рынке Узбекистана витрину с российскими косметическими товарами под национальным брендом "Сделано в России", сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина и основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким 21 октября в ходе пленарной дискуссии "Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия".

На коллективной витрине представлено порядка 100 российских брендов, специализирующихся на органической, уходовой и декоративной косметике, в том числе Краснополянская косметика, Cha U Kao, Krygina Cosmetics и другие.

Витрина на Wildberries стала продолжением масштабного проекта РЭЦ "Бьюти-бокс "Сделано в России", который был запущен в 2024 году в рамках развития Национальных магазинов "Сделано в России" на зарубежных маркетплейсах. Такой формат позволяет не просто продвигать товары, а формировать устойчивый спрос и усиливать брендовые позиции российской косметики за рубежом.

"Витрина российской косметики под национальным брендом "Сделано в России" — это важный шаг в расширении экспортных возможностей отечественных производителей косметики, а также стратегический вклад в продвижение российских продуктов на ключевых рынках Центральной Азии", — подчеркнула Ким.

В рамках коллаборации РЭЦ выстроит системную коммуникационную поддержку, сопровождая проект современной influence-маркетинг-кампанией с привлечением блогеров и лидеров мнений, а также масштабной рекламной программой на узбекском рынке.

"Наш проект с Wildberries отражает стратегическую ориентацию РЭЦ на развитие экспортных и имиджевых проектов по продвижению российской индустрии красоты. И это только начало, только первая масштабная и системная коллаборация, знаменующая новый этап в развитии онлайн-экспорта российских товаров через отечественные цифровые платформы на пространстве СНГ. Мы планируем реализовать аналогичные совместные проекты в других странах Содружества", — сказала Никишина.

Ранее на Wildberries появился единый брендированный раздел "Сделано в России", а товары, имеющие одноименный сертификат от РЭЦ, были отмечены специальным баннером на карточке товара. Сегодня это более 5 тысяч брендированных баннером товарных карточек. Продавцы маркетплейса уже активно интересуются новой функцией. Это позволяет покупателям легко находить и выбирать российскую продукцию, а брендам — укреплять доверие к себе за счет национального знака качества.

Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

