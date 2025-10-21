РЭЦ и Wildberries запустят витрину "Сделано в России" в Узбекистане

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) совместно с Wildberries запустил на рынке Узбекистана витрину с российскими косметическими товарами под национальным брендом "Сделано в России", сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина и основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким 21 октября в ходе пленарной дискуссии "Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия".
На коллективной витрине представлено порядка 100 российских брендов, специализирующихся на органической, уходовой и декоративной косметике, в том числе Краснополянская косметика, Cha U Kao, Krygina Cosmetics и другие.
Витрина на Wildberries стала продолжением масштабного проекта РЭЦ "Бьюти-бокс "Сделано в России", который был запущен в 2024 году в рамках развития Национальных магазинов "Сделано в России" на зарубежных маркетплейсах. Такой формат позволяет не просто продвигать товары, а формировать устойчивый спрос и усиливать брендовые позиции российской косметики за рубежом.
"Витрина российской косметики под национальным брендом "Сделано в России" — это важный шаг в расширении экспортных возможностей отечественных производителей косметики, а также стратегический вклад в продвижение российских продуктов на ключевых рынках Центральной Азии", — подчеркнула Ким.
В рамках коллаборации РЭЦ выстроит системную коммуникационную поддержку, сопровождая проект современной influence-маркетинг-кампанией с привлечением блогеров и лидеров мнений, а также масштабной рекламной программой на узбекском рынке.
"Наш проект с Wildberries отражает стратегическую ориентацию РЭЦ на развитие экспортных и имиджевых проектов по продвижению российской индустрии красоты. И это только начало, только первая масштабная и системная коллаборация, знаменующая новый этап в развитии онлайн-экспорта российских товаров через отечественные цифровые платформы на пространстве СНГ. Мы планируем реализовать аналогичные совместные проекты в других странах Содружества", — сказала Никишина.
Ранее на Wildberries появился единый брендированный раздел "Сделано в России", а товары, имеющие одноименный сертификат от РЭЦ, были отмечены специальным баннером на карточке товара. Сегодня это более 5 тысяч брендированных баннером товарных карточек. Продавцы маркетплейса уже активно интересуются новой функцией. Это позволяет покупателям легко находить и выбирать российскую продукцию, а брендам — укреплять доверие к себе за счет национального знака качества.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Генеральный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", Газпром Медиа, "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".