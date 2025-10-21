Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года - РИА Новости, 21.10.2025
23:09 21.10.2025
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года - РИА Новости, 21.10.2025
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года
в мире, венгрия, украина
В мире, Венгрия, Украина
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года

Парламент Венгрии в очередной раз продлил режим ЧС из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии
Заседание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Заседание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости. Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 13 мая 2026 года, передает агентство MTI.
«
"Продление чрезвычайного положения на полгода до 13 мая следующего года было окончательно принято при поддержке 127 депутатов при 56 голосах против", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующий режим истекает 14 ноября.
Ранее парламент Венгрии ввёл режим ЧС из-за конфликта на Украине 24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.
