В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года - РИА Новости, 21.10.2025
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года
Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 13 мая 2026 года,... РИА Новости, 21.10.2025
В Венгрии продлили режим ЧС до 13 мая 2026 года
БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости.
Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный весной 2022 года из-за конфликта на Украине, еще на полгода - до 13 мая 2026 года, передает агентство MTI
"Продление чрезвычайного положения на полгода до 13 мая следующего года было окончательно принято при поддержке 127 депутатов при 56 голосах против", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующий режим истекает 14 ноября.
Ранее парламент Венгрии ввёл режим ЧС из-за конфликта на Украине
24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.