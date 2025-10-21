В Венгрии не выявили внешних причин пожара на НПЗ, сообщают СМИ

БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL не выявила внешних причин пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сазхаломбатта под Будапештом, не затронутые аварией блоки постепенно возвращаются к работе, сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на руководство компании.
MOL сообщила утром, что вспыхнувший в ночь на вторник пожар был локализован, пострадавших нет, точная причина происшествия выясняется. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снабжение Венгрии топливом в безопасности, а причины происшествия будут расследованы.
"Управляющий директор группы MO Кристиан Пулаи подчеркнул, что не обнаружено никаких следов, указывающих на какое-либо внешнее воздействие при возникновении пожара. Более того, нет никакой связи между взрывом на румынском НПЗ и пожаром на НПЗ в Сазхаломбатте", - говорится в сообщении.
По словам представителя компании Пирошки Бакош, не затронутые пожаром блоки завода постепенно возобновляют работу параллельно с оценкой ущерба, сообщила газета.