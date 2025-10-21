https://ria.ru/20251021/vengriya-2049622493.html
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ - РИА Новости, 21.10.2025
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
Снабжение Венгрии топливом находится в безопасности после пожара на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом, сообщил премьер-министр Виктор Орбан в... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:18:00+03:00
2025-10-21T16:18:00+03:00
2025-10-21T17:38:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
виктор орбан
энергетика
нефть
румыния
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049648097_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_00f1d5deb58da71e51af48edb348ed65.jpg
https://ria.ru/20251020/vengrija-2049366802.html
венгрия
будапешт
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049648097_148:0:1172:768_1920x0_80_0_0_392c75be6b8015568ed0f0589f7b4ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан, энергетика, нефть, румыния, лукойл
В мире, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Энергетика, Нефть, Румыния, ЛУКОЙЛ
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
В Венгрии вспыхнул пожар на НПЗ после аналогичного ЧП в Румынии