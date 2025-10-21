Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ - РИА Новости, 21.10.2025
16:18 21.10.2025 (обновлено: 17:38 21.10.2025)
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ

БУДАПЕШТ, 21 окт — РИА Новости. Снабжение Венгрии топливом находится в безопасности после пожара на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом, сообщил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Facebook*.
"Мы проведем самое тщательное расследование обстоятельств пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте", — пообещал он в публикации.
Компания сообщила порталу Index, что вспыхнувший ночью пожар локализовали, пострадавших нет.
Накануне в Румынии прогремел взрыв на НПЗ "Лукойла", один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Польша пообещала Венгрии и Словакии компенсации за отказ от газа из России
20 октября, 14:14
 
