Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Петро Густаво выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив президента США Дональда Трампа в том, что он хочет завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы против наркотрафика, по его словам, США заинтересованы в получении контроля над нефтью страны.