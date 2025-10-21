Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу - РИА Новости, 21.10.2025
11:40 21.10.2025
Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу
в мире
сша
венесуэла
колумбия
дональд трамп
густаво петро
сша
венесуэла
колумбия
в мире, сша, венесуэла, колумбия, дональд трамп, густаво петро
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Дональд Трамп, Густаво Петро
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Петро Густаво выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив президента США Дональда Трампа в том, что он хочет завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы против наркотрафика, по его словам, США заинтересованы в получении контроля над нефтью страны.
"Он (Трамп - ред.) готовит завоевание Венесуэлы. Это не из-за наркотрафика, это все ложь.... Это просто повод напасть на Венесуэлы, потому что они (США - ред.) хотят остаться с нефтью", - заявил президент.
Петро также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли 27 человек. По его словам, эти действия нарушают международное право.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу. Колумбия в связи с этим отозвала посла в США для консультаций.
