Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049725727.html
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей - РИА Новости, 21.10.2025
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей
Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на чешского... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:50:00+03:00
2025-10-21T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
земля
чехия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250223/chehija-2001127391.html
украина
земля
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, земля, чехия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Земля, Чехия, НАТО
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей

Novinky: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на чешского министра транспорта Мартина Купку.
Спутник сможет собирать информацию о событиях на поверхности Земли независимо от погоды и времени дня. Украина пока не обладает подобной технологией. Что касается снимков из космоса, то Киев пока вынужден полагаться на данные, полученные из-за рубежа.
"Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности в космической области и одновременно поддержит наше сотрудничество в этой сфере", - заявил Купка.
По словам министра, Чехия стала первой страной, предоставившей Украине такую ​​​​форму космической помощи. Чешские компании, имеющие опыт в создании космических технологий, особенно в строительстве малых спутников, примут участие в разработке и создании спутника для Украины.
Чешский спутник будет оснащён технологией, сочетающей в себе систему радиолокационного сканирования (РСА), оптическое и радиационное обнаружение, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях, что позволит вести наблюдение за поверхностью Земли и ночью, и в сложных погодных условиях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Снаряды - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Чехия поставила Украине около 1,5 миллиона единиц боеприпасов
23 февраля, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗемляЧехияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала