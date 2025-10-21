https://ria.ru/20251021/ukraina-2049725727.html
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей - РИА Новости, 21.10.2025
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей
Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на чешского... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:50:00+03:00
2025-10-21T23:50:00+03:00
2025-10-21T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
земля
чехия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250223/chehija-2001127391.html
украина
земля
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, земля, чехия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Земля, Чехия, НАТО
СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей
Novinky: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей
ПРАГА, 21 окт – РИА Новости.
Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, сообщило во вторник издание Novinky
со ссылкой на чешского министра транспорта Мартина Купку.
Спутник сможет собирать информацию о событиях на поверхности Земли
независимо от погоды и времени дня. Украина
пока не обладает подобной технологией. Что касается снимков из космоса, то Киев
пока вынужден полагаться на данные, полученные из-за рубежа.
"Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности в космической области и одновременно поддержит наше сотрудничество в этой сфере", - заявил Купка.
По словам министра, Чехия
стала первой страной, предоставившей Украине такую форму космической помощи. Чешские компании, имеющие опыт в создании космических технологий, особенно в строительстве малых спутников, примут участие в разработке и создании спутника для Украины.
Чешский спутник будет оснащён технологией, сочетающей в себе систему радиолокационного сканирования (РСА), оптическое и радиационное обнаружение, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях, что позволит вести наблюдение за поверхностью Земли и ночью, и в сложных погодных условиях.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.