СМИ: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей

"Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности в космической области и одновременно поддержит наше сотрудничество в этой сфере", - заявил Купка.

Чешский спутник будет оснащён технологией, сочетающей в себе систему радиолокационного сканирования (РСА), оптическое и радиационное обнаружение, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях, что позволит вести наблюдение за поверхностью Земли и ночью, и в сложных погодных условиях.