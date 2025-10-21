Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 21.10.2025 (обновлено: 23:59 21.10.2025)
Журналист высмеял новый план ЕС и Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз поставил под сомнение новый план урегулирования украинского конфликта, который готовят ЕС вместе с Киевом, свое мнение он оставил в соцсети X.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что европейские страны и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта.
"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев
Вчера, 19:38
"Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу", — написал Боуз.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что американский лидер вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы
Вчера, 19:52
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.
"Печальный конец". На Западе рассказали о катастрофе в ВСУ
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияЧей БоузДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
