https://ria.ru/20251021/ukraina-2049706123.html
Журналист высмеял новый план ЕС и Украины
Журналист высмеял новый план ЕС и Украины - РИА Новости, 21.10.2025
Журналист высмеял новый план ЕС и Украины
Ирландский журналист Чей Боуз поставил под сомнение новый план урегулирования украинского конфликта, который готовят ЕС вместе с Киевом, свое мнение он оставил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T21:07:00+03:00
2025-10-21T21:07:00+03:00
2025-10-21T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
чей боуз
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049690072.html
https://ria.ru/20251021/kredit-2049693434.html
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049616078.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, чей боуз, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
Журналист высмеял новый план ЕС и Украины
Журналист Боуз поставил под сомнение новый план ЕС по урегулированию на Украине