"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 21.10.2025 (обновлено: 19:40 21.10.2025)
"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев
"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают слова американского лидера Дональда Трампа, заявившего о сомнениях в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией.
"Украина не может победить Россию. Британское издание The Independent буквально на днях писало, что Киеву не победить и пора договариваться с Кремлем. Украинской стороне не хватает ресурсов и солдат", — написал один из комментаторов.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Вчера, 17:31
"Так и есть. У Киева нет ни единого шанса победить в этом конфликте. Военной мощи не хватает, оружие и боеприпасы поставляют союзники, все финансирование идет от "коалиции желающих", — поддержал другой.
"Ха-ха. Украина уже проиграла. Совместное заявление лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского о безоговорочном прекращении огня это лишь подтверждает. Они проиграли давно. Еще в тот момент, когда возжелали вернуть Крым", — с иронией написал еще один из пользователей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время, пишет Axios
Вчера, 18:34
"Все именно так и обстоит. Как вообще Украина может победить?" — заключили читатели.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария. Он также добавил, что США пытаются достичь соглашения об урегулировании вооруженного противостояния.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
Вчера, 16:06
 
