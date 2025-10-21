"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают слова американского лидера Дональда Трампа, заявившего о сомнениях в способности Украины одержать победу в конфликте с Россией.
"Так и есть. У Киева нет ни единого шанса победить в этом конфликте. Военной мощи не хватает, оружие и боеприпасы поставляют союзники, все финансирование идет от "коалиции желающих", — поддержал другой.
"Ха-ха. Украина уже проиграла. Совместное заявление лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского о безоговорочном прекращении огня это лишь подтверждает. Они проиграли давно. Еще в тот момент, когда возжелали вернуть Крым", — с иронией написал еще один из пользователей.
"Все именно так и обстоит. Как вообще Украина может победить?" — заключили читатели.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария. Он также добавил, что США пытаются достичь соглашения об урегулировании вооруженного противостояния.
