В Раде оценили теневой рынок уклонения от мобилизации

"Теневой рынок уклонения от мобилизации составляет около 2 миллиардов евро. Это колоссальная сумма. Для сравнения, сейчас будут снова изменения в государственный бюджет, чтобы выделить на армию еще 300 миллиардов гривен (7,1 миллиарда долларов – ред.), и это (оборот теневого рынка взяток за откуп от мобилизации — ред.) треть от потребности", — сказал Разумков в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.