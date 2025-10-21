Рейтинг@Mail.ru
В Раде оценили теневой рынок уклонения от мобилизации
17:55 21.10.2025
В Раде оценили теневой рынок уклонения от мобилизации
Теневой рынок в сфере уклонения граждан от мобилизации на Украине составил около двух миллиардов евро, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 21.10.2025
В Раде оценили теневой рынок уклонения от мобилизации

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Теневой рынок в сфере уклонения граждан от мобилизации на Украине составил около двух миллиардов евро, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Теневой рынок уклонения от мобилизации составляет около 2 миллиардов евро. Это колоссальная сумма. Для сравнения, сейчас будут снова изменения в государственный бюджет, чтобы выделить на армию еще 300 миллиардов гривен (7,1 миллиарда долларов – ред.), и это (оборот теневого рынка взяток за откуп от мобилизации — ред.) треть от потребности", — сказал Разумков в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Он отметил, что на Украине на данный момент в основном мобилизуют людей старшего поколения, тех, кто не успел уехать за пределы страны, а также тех, кто потом не доезжает до воинской части и дезертирует. "Я знаю примеры, когда люди приезжали в боевую часть и показывали документы инвалида с детства. Но на такого человека тратили средства на обучение, питание, оружие, форму, бронежилет, каску. А потом эти средства просто шли в мусор", - подытожил депутат.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде
10 июля, 18:53
