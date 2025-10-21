Киеву хватит денег только до конца первого квартала 2026 года, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украине хватит финансовых средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы "продолжать держаться на плаву", сообщает газета Pais со ссылкой на неназванные источники Евросоюза.

В своей статье газета подчеркивает, что Украина сталкивается с серьезными финансовыми трудностями.

"У Киева достаточно средств лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву", - сказали изданию несколько источников из ЕС

Pais считает, что этот факт вместе с работой стран ЕС в рамках более ограниченных бюджетов вынудили Еврокомиссию предоставлять в виде беспроцентных кредитов большую часть замороженных активов России

Во вторник депутат Рады Алесей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что проект законопроекта об увеличении расходов на оборону на этот год предусматривает использование 6 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России, еще не переданных Киеву Евросоюзом.

Украинский парламентарий Ярослав Железняк 6 октября сообщал, что кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Ранее он заявлял, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов).

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.