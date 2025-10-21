Рейтинг@Mail.ru
Киеву хватит денег только до конца первого квартала 2026 года, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
16:23 21.10.2025
Киеву хватит денег только до конца первого квартала 2026 года, пишут СМИ
Украине хватит финансовых средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы "продолжать держаться на плаву", сообщает газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
Киеву хватит денег только до конца первого квартала 2026 года, пишут СМИ

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украине хватит финансовых средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы "продолжать держаться на плаву", сообщает газета Pais со ссылкой на неназванные источники Евросоюза.
В своей статье газета подчеркивает, что Украина сталкивается с серьезными финансовыми трудностями.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Киева достаточно средств лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву", - сказали изданию несколько источников из ЕС.
Pais считает, что этот факт вместе с работой стран ЕС в рамках более ограниченных бюджетов вынудили Еврокомиссию предоставлять в виде беспроцентных кредитов большую часть замороженных активов России.
Во вторник депутат Рады Алесей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что проект законопроекта об увеличении расходов на оборону на этот год предусматривает использование 6 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России, еще не переданных Киеву Евросоюзом.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк 6 октября сообщал, что кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Ранее он заявлял, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов).
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
