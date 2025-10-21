Рейтинг@Mail.ru
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 21.10.2025 (обновлено: 16:07 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049620395.html
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной - РИА Новости, 21.10.2025
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
Евросоюз боится, что американский президент Дональд Трамп может надавить на Украину в территориальном вопросе, сообщает Politico со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:06:00+03:00
2025-10-21T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049594611.html
https://ria.ru/20251021/bloomberg-2049525747.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евросоюз, НАТО, США
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной

Politico: ЕС боится, что Трамп надавит на Киев в вопросе территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Евросоюз боится, что американский президент Дональд Трамп может надавить на Украину в территориальном вопросе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
"Прибалтийские страны ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, впадут в панику и будут опасаться, что Россия придет и за ними", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
Вчера, 15:00
По словам источника, результатом территориальных уступок Украиной станет "масштабное перевооружение во многих европейских странах", которое "перевернет с ног на голову" внутреннюю политику Евросоюза.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". В Кремле, в свою очередь, отметили, что позиция Москвы по теме возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется. Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонЕвросоюзНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала