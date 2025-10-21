МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Евросоюз боится, что американский президент Дональд Трамп может надавить на Украину в территориальном вопросе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
По словам источника, результатом территориальных уступок Украиной станет "масштабное перевооружение во многих европейских странах", которое "перевернет с ног на голову" внутреннюю политику Евросоюза.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". В Кремле, в свою очередь, отметили, что позиция Москвы по теме возможности заморозки конфликта с Украиной последовательна, она не меняется. Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".