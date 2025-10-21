Больше 20 клириков УПЦ удерживаются в СИЗО на Украине для обмена с Россией

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около 24 клириков канонической Украинской православной церкви (УПЦ) содержатся под стражей на Украине, они удерживаются для обмена с РФ на попавших в плен украинских военных, рассказал РИА Новости протоиерей УПЦ Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы.
Ранее специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что Киев задерживает священнослужителей канонической УПЦ для пополнения своего рода "обменного фонда", используемого режимом Владимира Зеленского, чтобы возвращать попавших в плен украинских военных. По его словам, одно из условий возможных "сделок по освобождению" священников является "добровольный" переход в ряды раскольнической структуры "Православная церковь Украины".
"Около 24 человек (священнослужителей - ред.) содержатся сейчас под стражей на Украине, которые удерживаются для обмена. Даже уже есть несколько монахов с Почаевской лавры. Но обмен стоит со стороны Украины на данный момент, нас это самих тревожит, что еще он должен был быть в августе, а сейчас уже середина октября, а он так еще не совершен", - рассказал протоиерей.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.