Больше 20 клириков УПЦ удерживаются в СИЗО на Украине для обмена с Россией

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около 24 клириков канонической Украинской православной церкви (УПЦ) содержатся под стражей на Украине, они удерживаются для обмена с РФ на попавших в плен украинских военных, рассказал РИА Новости протоиерей УПЦ Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы.