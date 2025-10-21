"Печальный конец". На Западе рассказали о катастрофе в ВСУ

"Украине уже нечем помочь, и победить она не может. Мы должны смотреть на конфликт с реальных позиций. У Украины нет солдат. Все первоклассные бригады не доукомплектованы на 50 процентов. Даже если бы мы дали Украине технику, кто ее будет обслуживать? Кто будет служить в этих первоклассных бригадах?" — сказал Шандор.