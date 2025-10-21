МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западным лидерам не хватает смелости признать, что Киев уже потерпел поражение, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Parlamentní listy.
"Зеленский и западноевропейские лидеры просто не понимают реальности и не хотят признать, что Украина проиграла. Западные лидеры приложили большие усилия для того, чтобы помочь Украине, но теперь они не в состоянии признать печальный конец", — высказал свое мнение Шандор.
Генерал указал на безнадежную ситуацию в ВСУ и невозможность для Украины изменить ход конфликта.
"Украине уже нечем помочь, и победить она не может. Мы должны смотреть на конфликт с реальных позиций. У Украины нет солдат. Все первоклассные бригады не доукомплектованы на 50 процентов. Даже если бы мы дали Украине технику, кто ее будет обслуживать? Кто будет служить в этих первоклассных бригадах?" — сказал Шандор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
