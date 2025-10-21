"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европе придется принять любую сделку по Украине, предложенную американским президентом Дональдом Трампом, пишет The European Conservative, комментируя планируемый саммит Россия — США в Будапеште.
"Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом", — говорится в публикации.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов позже сообщило, что европейцы, раздраженные выбором Венгрии для проведения саммита лидеров России и США, вынуждены "ухмыляться сквозь зубы", говоря, что все в порядке. Издание подчеркивает, что выбор Венгрии в качестве места встречи встревожил и раздражил европейских политиков.