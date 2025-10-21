Рейтинг@Mail.ru
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 21.10.2025 (обновлено: 15:04 21.10.2025)
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине - РИА Новости, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
Европе придется принять любую сделку по Украине, предложенную американским президентом Дональдом Трампом, пишет The European Conservative, комментируя... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа в будапеште
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине

TEC: Европе придется принять любую сделку по Украине, предложенную Трампом

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европе придется принять любую сделку по Украине, предложенную американским президентом Дональдом Трампом, пишет The European Conservative, комментируя планируемый саммит Россия — США в Будапеште.
"Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
Вчера, 09:26
Издание также подчеркнуло, что "разговоры ЕС о поддержке Киева являются пустым звуком".
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов позже сообщило, что европейцы, раздраженные выбором Венгрии для проведения саммита лидеров России и США, вынуждены "ухмыляться сквозь зубы", говоря, что все в порядке. Издание подчеркивает, что выбор Венгрии в качестве места встречи встревожил и раздражил европейских политиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Горько — молодым! Россия теперь счастлива за принятие Украины в ЕС
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
