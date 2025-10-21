Когда Трамп заявил Зеленскому, чтобы тот принял последнее предложение Путина, "иначе Украина рискует быть уничтоженной от рук России", обитатель бункера под Банковой тут же побежал звонить своим европейским подельникам: что делаем? Похоже, нас сливают!

Лучший вариант любого антикриза — перебить зраду свежей перемогой, и она тут же нашлась.

Вчера по всем информационным лентам прошла информация, что а) Еврокомиссия предложит Совету ЕС срочно начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз по первым шести тематическим переговорным разделам; б) в ЕС начинается обсуждение новых правил членства, которые могут ускорить вступление Украины, Молдавии Черногории (предполагается, что на первом этапе новые члены ЕС будут иметь сильно урезанные права, в частности, они не смогут накладывать вето на политические решения союза).

Нарочитая акселерация процесса вызвала на Украинах и в Европах преждевременные оды и неконтролируемое славоизвержение, где приз зрительских симпатий в очередной раз получил лозунг "Получи, Путин!".

Начиная с 4 июля 2002 года, когда в рамках саммита Украина — ЕС было подписано совместное заявление "об углублении политического и экономического сотрудничества с перспективой будущего членства", эта тема в западном и украинском инфополе продолжает звучать как нечто суперболезненное и суперпринципиальное для России , хотя это совершенно не так.

Характерный эпизод — отказ президента Януковича в 2014 году подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Для справки: Янукович был совершенно не против соглашения с ЕС. Мало того, источники того времени утверждали, что он "достигал в переговорах с ЕС большего прогресса, чем Ющенко и Тимошенко". Единственное, что сделала Россия — предупредила, что в случае подписания соглашения она будет защищать свой рынок и поднимет для Украины таможенные пошлины, чтобы исключить реэкспорт.

Тема членства Украины в ЕС была также важной частью Стамбульских соглашений 2022 года, и сейчас многие считают, что позитивная позиция России по этому вопросу являлась значительной уступкой.

В начале сентября этого года президент России Владимир Путин еще раз прямо заявил, что Россия "никогда не была против вступления Украины в ЕС" (в отличие от НАТО ), и российские представители подтверждали данную позицию не один раз.

Несмотря на то что миф о противодействии членству Украины в ЕС со стороны России очень живуч, для нас совет да любовь между европейцами и украинцами очень даже выгоден — вплоть до того, что мы готовы купить обручальные кольца за свой счет.

Причина проста: вступление Украины в Евросоюз вызовет в нем жесточайшие потрясения и кризисы, которые могут заставить европейцев сфокусироваться на своих собственных проблемах.



К этому добавится обязательный бюджет на восстановление экономики и инфраструктуры Украины, который, по данным С экономической точки зрения, и с этим не спорит уже никто, в лице Украины ЕС взвалит на свои плечи невероятное бремя: ее экономика и сейчас является для Европы бездонной дырой, но деньги туда кидают добровольно; после же "вхождения в дружную семью" вкачивать туда финансы придется уже принудительно. Киев может стать крупнейшим получателем субвенций ЕС, исходя из традиционно низких экономических показателей и постоянной потребности в помощи, и в первую очередь это касается сельского хозяйства (сельхоздотации рассчитываются по количеству гектаров). По оценкам Еврокомиссии, только ежегодная поддержка сельского хозяйства Украины будет достигать порядка семи миллиардов евро. При этом дешевая украинская агропродукция будет направо и налево банкротить тех же болгар и поляков, которым тоже нужно будет помогать и платить (и это только по одной позиции).К этому добавится обязательный бюджет на восстановление экономики и инфраструктуры Украины, который, по данным Всемирного банка , составляет минимум полтриллиона долларов.

Но даже это не главное.

Главное — чтобы принять Украину в ЕС, придется коренным образом менять его устройство, а такой операции пациент может не пережить.

Сейчас в Евросоюзе применяются два механизма принятия решений: единогласное голосование и голосование с квалифицированным большинством. Единогласие требуется, например, в вопросах безопасности и обороны, налогообложения, прав граждан и приема в союз новых членов. В случае же голосования с квалифицированным большинством для принятия решения учитывается не только количество проголосовавших стран, но и численность (!) их населения.

Франция, Так вот: вступление Украины в ЕС коренным образом изменит баланс сил, и основная власть от "старых европейцев" ( Германия Италия ) перейдет к восточноевропейским странам, что приведет к невероятным конфликтам. И вот прямо сейчас в Брюсселе и других евростолицах на коленке соображают, как и рыбку съесть, и Украину в ЕС на руках занести.

Вариантов много, и все они плохие. Сейчас предлагается дать Украине усеченное членство — без права вето. Но отсутствие права на вето не отменяет количество голосов в Совете Европы (порядка десяти процентов), которое получит Украина из-за своего размера, с которым она становится пятым по политической значимости государством ЕС. У староевропейцев по этому поводу истерика, а что делать — непонятно.

Но укрофилам в ЕС и этого мало: теперь Еврокомиссия предлагает распространить принцип квалифицированного большинства и на вопросы военно-оборонной политики. Соответственно, с принятием Украины может создаться ситуация, когда прибалтийские тигры, Польша и Украина (с какой-нибудь Чехией ) создадут "пуленепробиваемую коалицию" и, например, потребуют увеличить военный бюджет ЕС в тысячу раз. И при голосовании по схеме квалифицированного большинства уже не будет страны, которая поставит на подобном предложении свое вето.

К чему приведет ускоренное членство Украины в ЕС — пока точно не может сказать никто, но эксперты сразу предупреждают, что это мина замедленного действия. Например, мозговой центр Brookings еще в 2023 году предсказывал: "Европейский союз обречен превратиться в арену конфликтов по национальным интересам и рано или поздно может рухнуть под своей тяжестью, что станет осуществлением одной из самых заветных мечт Путина".