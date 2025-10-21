Рейтинг@Mail.ru
Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации
00:51 21.10.2025 (обновлено: 00:52 21.10.2025)
Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации
Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации - РИА Новости, 21.10.2025
Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации
Киевская городская прокуратура предъявила обвинения четырем гражданам Украины за создание подпольной "неокоммунистической организации", якобы распространявшей... РИА Новости, 21.10.2025
в мире, украина, россия, ссср, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, СССР, Сергей Лавров
Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации

Прокуратура Украины предъявила обвинения четырем членам "Оргкомитета УССР"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киевская городская прокуратура предъявила обвинения четырем гражданам Украины за создание подпольной "неокоммунистической организации", якобы распространявшей запрещенную символику и призывавшей к восстановлению СССР.
"Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачили подпольную неокоммунистическую организацию, которая распространяла запретную символику и призывала "восстановить СССР", - говорится в сообщении на сайте нацполиции.
В свою очередь, киевская городская прокуратура сообщила, что обвинения предъявлены четырем представителям подпольного коммунистического движения – так называемого подпольного "Оргкомитета УССР". Подозреваемым инкриминируют статью уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической символики", им грозит до десяти лет лишения свободы.
На Украине в 2015 году были приняты законы "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики". Тогда же в стране начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, переименование улиц, указателей.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
