Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации
Прокуратура Украины предъявила обвинения четырем членам "Оргкомитета УССР"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Киевская городская прокуратура предъявила обвинения четырем гражданам Украины за создание подпольной "неокоммунистической организации", якобы распространявшей запрещенную символику и призывавшей к восстановлению СССР.
"Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины
разоблачили подпольную неокоммунистическую организацию, которая распространяла запретную символику и призывала "восстановить СССР", - говорится в сообщении на сайте нацполиции.
В свою очередь, киевская городская прокуратура сообщила, что обвинения предъявлены четырем представителям подпольного коммунистического движения – так называемого подпольного "Оргкомитета УССР". Подозреваемым инкриминируют статью уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической символики", им грозит до десяти лет лишения свободы.
На Украине в 2015 году были приняты законы "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики". Тогда же в стране начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, переименование улиц, указателей.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.