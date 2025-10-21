Четырех украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации

В свою очередь, киевская городская прокуратура сообщила, что обвинения предъявлены четырем представителям подпольного коммунистического движения – так называемого подпольного "Оргкомитета УССР". Подозреваемым инкриминируют статью уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической символики", им грозит до десяти лет лишения свободы.

На Украине в 2015 году были приняты законы "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики". Тогда же в стране начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, переименование улиц, указателей.