В Харькове прогремела серия взрывов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове было слышно серию взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18