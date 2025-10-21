Девочка, выброшенная отцом из окна в Уфе, пошла на поправку

ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Трехлетняя девочка, сброшенная отцом с высоты четвёртого этажа в Уфе, пошла на поправку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь", - написал министр в своем Telegram-канале.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Позднее ее отправили спецбортом в Москву в детскую клиническую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину задержали.