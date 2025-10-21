Рейтинг@Mail.ru
11:45 21.10.2025 (обновлено: 11:46 21.10.2025)
Девочка, выброшенная отцом из окна в Уфе, пошла на поправку
Девочка, выброшенная отцом из окна в Уфе, пошла на поправку
Девочка, выброшенная отцом из окна в Уфе, пошла на поправку

Сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе девочка пошла на поправку

© Фото : Айрат Рахматуллин/ВКонтактеДевочка, пострадавшая при падении с высоты в Уфе
Девочка, пострадавшая при падении с высоты в Уфе. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Трехлетняя девочка, сброшенная отцом с высоты четвёртого этажа в Уфе, пошла на поправку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь", - написал министр в своем Telegram-канале.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Позднее ее отправили спецбортом в Москву в детскую клиническую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину задержали.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
