В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2025
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Мужчина погиб в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:47:00+03:00
2025-10-21T19:47:00+03:00
2025-10-21T19:47:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
украина
Новости
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Гладков: в Грайворонском округе при ударе FPV-дрона ВСУ по машине погиб мужчина