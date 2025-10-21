Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/udar-2049692755.html
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина - РИА Новости, 21.10.2025
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Мужчина погиб в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:47:00+03:00
2025-10-21T19:47:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20251011/belgorod-2047731125.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина

Гладков: в Грайворонском округе при ударе FPV-дрона ВСУ по машине погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Мужчина погиб в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В результате очередного целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу… Транспортное средство уничтожено огнём", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
11 октября, 21:37
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала