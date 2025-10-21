В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина

«

"В результате очередного целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу… Транспортное средство уничтожено огнём", - написал Гладков в Telegram-канале.