Пензенские ученые разработали новый метод диагностики болезней сердца - РИА Новости, 21.10.2025
08:40 21.10.2025
Пензенские ученые разработали новый метод диагностики болезней сердца
2025-10-21T08:40:00+03:00
2025-10-21T08:40:00+03:00
россия, пензенский государственный университет
Пензенские ученые разработали новый метод диагностики болезней сердца

© Depositphotos.com / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ
© Depositphotos.com / rbhavana
Человеческое сердце с ЭКГ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Ученые Пензенского государственного университета разработали новый метод диагностики болезней сердца с помощью нейросети, сделав определение болезней доступнее и точнее, сообщило Минобрнауки РФ журналистам.
К самым опасным хроническим заболеваниям в мире относят болезни сердечно-сосудистой системы: инфаркты, инсульты, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца и другие состояния, отметили в российском ведомстве.
Пассажир на борту самолета - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы
20 октября, 03:21
"Ученые ПГУ и ПензГТУ предложили способ нейросетевого анализа сердца. Его уникальность заключается в том, что при анализе электрокардиограмм учитываются изменения двух положений оси сердца: электрической и геометрической…. Среди достоинств предложенного способа нейросетевого анализа - высокая точность, простота и доступность выполнения диагностики, информативность метода", - говорится в сообщении.
В министерстве науки и высшего образовании РФ добавили, что предложенный метод нейросетевого анализа уникален тем, что при оценке электрокардиограммы учитываются критериальные показатели зубцов и интервалов ЭКГ с учетом положения электрической и геометрической оси сердца по данным флюорографического обследования (ФОС). Это позволяет провести дифференциальную диагностику нормы и патологии.
"При патологиях структура сердца меняется. Это приводит к его изменению, что, в свою очередь, влечет за собой смещение геометрической оси сердца. Поэтому важно обращать внимание и на расположение сердца в грудной клетке, то есть на его геометрическую ось. Мы учитываем геометрическую ось сердца, чего не учитывают при анализе обычной ЭКГ", - подчеркнул доцент кафедры "Внутренние болезни" ПГУ Руслан Рахматуллов.
Все обследование занимает 10–15 минут. Зарегистрированный электрокардиосигнал попадает в программу, где проходит стандартную предобработку - считывается ЭКГ-запись. Здесь обращается внимание на информационные параметры кардиоцикла. Далее данные попадают в обученную нейросеть, где обнаруженные отклонения сравниваются с известными ей данными, объяснили в российском министерстве.
По словам профессора Фагима Рахматуллова, интерпретация результатов не вызовет трудностей: с этой задачей справится и терапевт, и врач-кардиолог, и фельдшер.
Стоматолог смотрит снимок полости рта - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Ученые выявили связь между быстрым выпадением зубов и риском смерти
Вчера, 02:48
 
РоссияПензенский государственный университет
 
 
