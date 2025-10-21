Пензенские ученые разработали новый метод диагностики болезней сердца

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Ученые Пензенского государственного университета разработали новый метод диагностики болезней сердца с помощью нейросети, сделав определение болезней доступнее и точнее, сообщило Минобрнауки РФ журналистам.

К самым опасным хроническим заболеваниям в мире относят болезни сердечно-сосудистой системы: инфаркты, инсульты, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца и другие состояния, отметили в российском ведомстве.

"Ученые ПГУ и ПензГТУ предложили способ нейросетевого анализа сердца. Его уникальность заключается в том, что при анализе электрокардиограмм учитываются изменения двух положений оси сердца: электрической и геометрической…. Среди достоинств предложенного способа нейросетевого анализа - высокая точность, простота и доступность выполнения диагностики, информативность метода", - говорится в сообщении.

В министерстве науки и высшего образовании РФ добавили, что предложенный метод нейросетевого анализа уникален тем, что при оценке электрокардиограммы учитываются критериальные показатели зубцов и интервалов ЭКГ с учетом положения электрической и геометрической оси сердца по данным флюорографического обследования (ФОС). Это позволяет провести дифференциальную диагностику нормы и патологии.

"При патологиях структура сердца меняется. Это приводит к его изменению, что, в свою очередь, влечет за собой смещение геометрической оси сердца. Поэтому важно обращать внимание и на расположение сердца в грудной клетке, то есть на его геометрическую ось. Мы учитываем геометрическую ось сердца, чего не учитывают при анализе обычной ЭКГ", - подчеркнул доцент кафедры "Внутренние болезни" ПГУ Руслан Рахматуллов.

Все обследование занимает 10–15 минут. Зарегистрированный электрокардиосигнал попадает в программу, где проходит стандартную предобработку - считывается ЭКГ-запись. Здесь обращается внимание на информационные параметры кардиоцикла. Далее данные попадают в обученную нейросеть, где обнаруженные отклонения сравниваются с известными ей данными, объяснили в российском министерстве.