СМИ: в Москве зарезали режиссера Сергея Политика
СМИ: в Москве зарезали режиссера Сергея Политика - РИА Новости, 21.10.2025
СМИ: в Москве зарезали режиссера Сергея Политика
В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:35:00+03:00
2025-10-21T11:35:00+03:00
2025-10-21T13:39:00+03:00
СМИ: в Москве зарезали режиссера Сергея Политика
В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика около его дома
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza
"У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров — по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом", — говорится в публикации.
Правоохранительные органы приступили к поиску подозреваемого, а Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В СК отметили, что нападавшим оказался иностранец 1992 года рождения.
Telegram-канал Mash сообщил, что кинооператор долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, опасаясь за безопасность своей дочери. Новостной источник указал, что подозреваемого несколько раз ранее видели у дома, когда он, как утверждают свидетели, искал закладки.
Сергей Политик работал над такими проектами, как "Закрытая школа", "Домовой", "Контракт на счастье" и "Вспоминая тебя".