СМИ: в Москве зарезали режиссера Сергея Политика

"У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров — по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом", — говорится в публикации.

Правоохранительные органы приступили к поиску подозреваемого, а Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В СК отметили, что нападавшим оказался иностранец 1992 года рождения.

Telegram-канал Mash сообщил, что кинооператор долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, опасаясь за безопасность своей дочери. Новостной источник указал, что подозреваемого несколько раз ранее видели у дома, когда он, как утверждают свидетели, искал закладки.