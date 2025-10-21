https://ria.ru/20251021/turtsiya-2049722474.html
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке
Парламент Турции утвердил резолюцию по продлению на три года мандата турецких вооруженных сил в Сирии и Ираке, сообщила пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 21.10.2025
