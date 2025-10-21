Рейтинг@Mail.ru
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/turtsiya-2049722474.html
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке - РИА Новости, 21.10.2025
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке
Парламент Турции утвердил резолюцию по продлению на три года мандата турецких вооруженных сил в Сирии и Ираке, сообщила пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:24:00+03:00
2025-10-21T23:24:00+03:00
в мире
турция
сирия
ирак
исламское государство*
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151302/97/1513029744_0:95:4980:2896_1920x0_80_0_0_e946353a6d902138c6edbbb5c11c7128.jpg
https://ria.ru/20251019/turtsiya-2049155650.html
турция
сирия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151302/97/1513029744_165:0:4852:3515_1920x0_80_0_0_8335546e9480682f5984340c797bc2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, ирак, исламское государство*, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Сирия, Ирак, Исламское государство*, Рабочая партия Курдистана
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке

Парламент Турции продлил на три года мандат своих войск в Ираке и Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе с Сирией
Турецкие военные на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные на границе с Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Парламент Турции утвердил резолюцию по продлению на три года мандата турецких вооруженных сил в Сирии и Ираке, сообщила пресс-служба законодательного органа.
«
"Парламент ратифицировал предложение президента о продлении мандата турецких ВС в Сирии и Ираке на три года", - сообщила пресс-служба.
Необходимость нахождения турецкого контингента в данных странах обоснована важностью борьбы с боевиками "Исламского государства"* и "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической в Турции), говорится в пояснительной записке.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии
19 октября, 00:15
 
В миреТурцияСирияИракИсламское государство*Рабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала