Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.10.2025
18:46 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/turtsiya-2049680828.html
Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на вопрос о том, будут ли турецкие военные представлены в рамках вооруженных сил, которые будут контролировать перемирие в... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:46:00+03:00
2025-10-21T18:46:00+03:00
Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс

Вэнс отметил конструктивную роль Турции в урегулировании вокруг Газы

© Getty Images / Leon NealДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Getty Images / Leon Neal
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на вопрос о том, будут ли турецкие военные представлены в рамках вооруженных сил, которые будут контролировать перемирие в секторе Газа, заявил, что Анкара многое сделала для урегулирования и может сделать еще.
"Мы считаем, что есть конструктивная роль, которую смогла бы сыграть Турция, и они уже сыграли очень конструктивную роль", - сказал Вэнс на пресс-конференции в Израиле.
Трансляцию вели американские телеканалы.
Так Вэнс ответил на вопрос о перспективах размещения турецких военных в Израиле на фоне предыдущих высказываний Анкары в поддержку палестинцев. Вэнс заявил, что каждая вовлеченная сторона в прошлом могла допускать высказывания о каком-то своем несогласии.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Фидан: Турция готова стать гарантом в урегулировании конфликта в Газе
18 октября, 23:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
