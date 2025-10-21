https://ria.ru/20251021/turtsiya-2049680828.html
Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс
Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс
Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на вопрос о том, будут ли турецкие военные представлены в рамках вооруженных сил, которые будут контролировать перемирие в... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
анкара (провинция)
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта
турция
сектор газа
джеймс дэвид вэнс
анкара (провинция)
израиль
сша
турция
сектор газа
Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс
Вэнс отметил конструктивную роль Турции в урегулировании вокруг Газы