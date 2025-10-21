Турция сыграла важную роль в урегулировании вокруг Газы, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на вопрос о том, будут ли турецкие военные представлены в рамках вооруженных сил, которые будут контролировать перемирие в секторе Газа, заявил, что Анкара многое сделала для урегулирования и может сделать еще.