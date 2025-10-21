Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры нашли пропавшую в горах Башкирии туристку из Челябинска - РИА Новости, 21.10.2025
15:55 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/turistka-2049617281.html
Волонтеры нашли пропавшую в горах Башкирии туристку из Челябинска
Волонтеры нашли пропавшую в горах Башкирии туристку из Челябинска - РИА Новости, 21.10.2025
Волонтеры нашли пропавшую в горах Башкирии туристку из Челябинска
Туристку из Челябинска, потерявшуюся 18 октября на горе Большой Иремель в Башкирии и найденную на четвертые сутки поисков, госпитализируют, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 21.10.2025
Волонтеры нашли пропавшую в горах Башкирии туристку из Челябинска

Найденную на 4-е сутки в горах Башкирии туристку из Челябинска госпитализируют

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Туристку из Челябинска, потерявшуюся 18 октября на горе Большой Иремель в Башкирии и найденную на четвертые сутки поисков, госпитализируют, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по Челябинской области.
По данным "Лиза Алерт", 43-летняя туристка Полина Захарова потерялась 18 октября. По данным ГУМЧС, женщина принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор, в определенный момент она отделилась от группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись в исходную точку кроме нее. Во вторник туристку нашли.
«

"Туристка была найдена волонтерами. После осмотра медицинскими работниками женщина госпитализируется в лечебное учреждение города Юрюзань", - говорится в сообщении.

Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали
4 июня, 23:29
 
