Волонтеры нашли пропавшую в горах Башкирии туристку из Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Туристку из Челябинска, потерявшуюся 18 октября на горе Большой Иремель в Башкирии и найденную на четвертые сутки поисков, госпитализируют, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по Челябинской области.

По данным "Лиза Алерт", 43-летняя туристка Полина Захарова потерялась 18 октября. По данным ГУМЧС, женщина принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор, в определенный момент она отделилась от группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись в исходную точку кроме нее. Во вторник туристку нашли.