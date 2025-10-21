https://ria.ru/20251021/trevoga-2049646569.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в регионе. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
республика крым
михаил развожаев
севастополь
республика крым
2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе