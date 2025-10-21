Рейтинг@Mail.ru
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2025
10:24 21.10.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 21.10.2025
в мире, черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 10.06 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Полтавской области. Чуть ранее ее объявили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
