https://ria.ru/20251021/tramp-2049726854.html
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Моди
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Моди - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Моди
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого они обсудили торговые... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:55:00+03:00
2025-10-21T23:55:00+03:00
2025-10-21T23:55:00+03:00
в мире
сша
индия
дональд трамп
нарендра моди
пиюш гоял
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048993795.html
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, пиюш гоял
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Пиюш Гоял
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Моди
Трамп заявил, что у него прошел телефонный разговор с Моди, обсуждали торговлю