СМИ: Бэннон консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон консультировал американского лидера перед его скандальной встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале, следует из отрывков готовящейся к публикации книги шеф-корреспондента телеканала ABC в Вашингтоне Джонатана Карла "Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку".
По информации издания, Бэннон назвал Зеленского "подонком" в разговоре с Трампом и его советниками.
По оценкам Atlantic, именно консультации с Бэнноном задали тон встрече Трампа с Зеленским, которая обернулась их словесной перепалкой.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.