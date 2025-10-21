СМИ: Бэннон консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон консультировал американского лидера перед его скандальной встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале, следует из отрывков готовящейся к публикации книги шеф-корреспондента телеканала ABC в Вашингтоне Джонатана Карла "Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку".

В преддверии февральской встречи команда Трампа по нацбезопасности провела совещание, при этом на протяжении получаса в консультациях по возможной ресурсной сделке США Украины участвовал Бэннон

"Мне она (сделка - ред.) чертовски не нравится, (она - ред.) связывает нас с Украиной… Он ( Зеленский - ред.) будет хотеть гарантию безопасности… Ему нельзя доверять. Нельзя доверять никому из европейцев", - сказал Бэннон Трампу, выдержки из книги опубликованы в журнале Atlantic

По информации издания, Бэннон назвал Зеленского "подонком" в разговоре с Трампом и его советниками.

По оценкам Atlantic, именно консультации с Бэнноном задали тон встрече Трампа с Зеленским, которая обернулась их словесной перепалкой.