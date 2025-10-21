Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Бэннон консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 21.10.2025
СМИ: Бэннон консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским
СМИ: Бэннон консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским
Atlantic: Бэннон консультировал Трампа перед встречей с Зеленским в феврале

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон консультировал американского лидера перед его скандальной встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале, следует из отрывков готовящейся к публикации книги шеф-корреспондента телеканала ABC в Вашингтоне Джонатана Карла "Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку".
В преддверии февральской встречи команда Трампа по нацбезопасности провела совещание, при этом на протяжении получаса в консультациях по возможной ресурсной сделке США и Украины участвовал Бэннон.
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg
Вчера, 20:46
"Мне она (сделка - ред.) чертовски не нравится, (она - ред.) связывает нас с Украиной… Он (Зеленский - ред.) будет хотеть гарантию безопасности… Ему нельзя доверять. Нельзя доверять никому из европейцев", - сказал Бэннон Трампу, выдержки из книги опубликованы в журнале Atlantic.
По информации издания, Бэннон назвал Зеленского "подонком" в разговоре с Трампом и его советниками.
По оценкам Atlantic, именно консультации с Бэнноном задали тон встрече Трампа с Зеленским, которая обернулась их словесной перепалкой.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив Бэннон
 
 
