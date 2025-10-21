Трамп предложил открыть вашингтонские музеи

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в пользу открытия музеев в Вашингтоне, которые сейчас не работают их-за приостановки работы правительства Соединенных Штатов.
Значительное количество музеев в американской столице являются частью федерального правительства и потому открыты для публики бесплатно. По той же причине они оказались затронуты текущим шатдауном (government shutdown). Зоопарк и музеи Смитсоновского института прекратили свою работу 12 октября. Национальная галерея искусства закрылась раньше, 5 октября.
«
"Туристы не могут посещать музеи в Вашингтоне. У нас теперь красивые и безопасные улицы, но музеи не открыты. Наверное, нам просто стоит их открыть", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.