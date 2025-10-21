Трамп предложил открыть вашингтонские музеи

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в пользу открытия музеев в Вашингтоне, которые сейчас не работают их-за приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

Значительное количество музеев в американской столице являются частью федерального правительства и потому открыты для публики бесплатно. По той же причине они оказались затронуты текущим шатдауном (government shutdown). Зоопарк и музеи Смитсоновского института прекратили свою работу 12 октября. Национальная галерея искусства закрылась раньше, 5 октября.