Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"Трамп настойчиво призывал Зеленского быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России", — говорится в сообщении агентства.
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
Вчера, 22:23
По данным источников, присутствовавшие на встрече американские чиновники также указали на возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.
Ранее во вторник о настойчивом призыве Трампа к Зеленскому пойти на территориальные уступки писала газета New York Times. Неназванный европейский чиновник сказал изданию, что американский лидер, воодушевленный успехом в достижении прекращения огня в Газе, надавил на главу киевского режима, чтобы тот передал территории. При этом по итогам встречи он якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается этого делать.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, Трамп неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51