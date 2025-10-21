Рейтинг@Mail.ru
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 21.10.2025 (обновлено: 23:10 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/tramp-2049703082.html
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта на Украине, передает РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:46:00+03:00
2025-10-21T23:10:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_5fa148c934880c0e795799720130ccbe.jpg
https://ria.ru/20251021/ssha-2049716313.html
https://ria.ru/20251018/peregovory-2048951789.html
https://ria.ru/20251015/raketa-tomagavk-harakteristiki-i-dalnost-poleta-2048389608.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_518fbc3e95caa56ff2a9d9a796decfbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg

Bloomberg: Трамп требовал от Зеленского пойти на уступки, напомнив о силе России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Трамп настойчиво призывал Зеленского быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России", — говорится в сообщении агентства.

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
Вчера, 22:23
По данным источников, присутствовавшие на встрече американские чиновники также указали на возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.
Ранее во вторник о настойчивом призыве Трампа к Зеленскому пойти на территориальные уступки писала газета New York Times. Неназванный европейский чиновник сказал изданию, что американский лидер, воодушевленный успехом в достижении прекращения огня в Газе, надавил на главу киевского режима, чтобы тот передал территории. При этом по итогам встречи он якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается этого делать.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, Трамп неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала