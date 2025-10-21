ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт за время своего руководства Штатами, ранее под ним он подразумевал украинский.

Трамп ранее говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. Добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины, добавил он.