Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт - РИА Новости, 21.10.2025
20:37 21.10.2025
Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт за время своего руководства Штатами, ранее под ним он подразумевал украинский. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, украина, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре поможет разрешить девятый конфликт за время своего руководства Штатами, ранее под ним он подразумевал украинский.
"Восемь войн, девятая на подходе", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.
Трамп ранее говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. Добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины, добавил он.
Под девятым президент, вероятней всего, подразумевает ситуацию вокруг Украины.
