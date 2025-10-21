Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
20:03 21.10.2025
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ
Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по завершению конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ

AFP: переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по завершению конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось. Ранее во вторник газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника писала, что президент США на встрече с Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
"Переговоры с Трампом (по завершению украинского конфликта - ред.) прошли напряженно и тяжело", - отмечает агентство со ссылкой на чиновника.
Как добавил агентству украинский чиновник добавил, сложилось ощущение, что дипломатические усилия по завершению украинского конфликта "затягивались", и стороны "шли вокруг до около". Чиновник также подтвердил, что Трамп призывал Зеленского пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией.
"Да, это правда", - цитирует Франс Пресс ответ чиновника на вопрос про территориальные уступки и давлении Трампа на Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев
Вчера, 19:38
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
