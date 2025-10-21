https://ria.ru/20251021/tramp-2049696898.html
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ
21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по завершению конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Трамп
17 октября встретился с Зеленским
в Вашингтоне
. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США
Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Канцлер Германии Фридрих Мерц
признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось. Ранее во вторник газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника писала, что президент США на встрече с Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией
.
"Переговоры с Трампом (по завершению украинского конфликта - ред.) прошли напряженно и тяжело", - отмечает агентство со ссылкой на чиновника.
Как добавил агентству украинский чиновник добавил, сложилось ощущение, что дипломатические усилия по завершению украинского конфликта "затягивались", и стороны "шли вокруг до около". Чиновник также подтвердил, что Трамп призывал Зеленского пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией.
"Да, это правда", - цитирует Франс Пресс ответ чиновника на вопрос про территориальные уступки и давлении Трампа на Зеленского.