Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по завершению конфликта на Украине, которые были организованы на прошлой неделе, прошли напряженно и тяжело, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Трамп 17 октября встретился с Зеленским Вашингтоне . Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось. Ранее во вторник газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника писала, что президент США на встрече с Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией

"Переговоры с Трампом (по завершению украинского конфликта - ред.) прошли напряженно и тяжело", - отмечает агентство со ссылкой на чиновника.

Как добавил агентству украинский чиновник добавил, сложилось ощущение, что дипломатические усилия по завершению украинского конфликта "затягивались", и стороны "шли вокруг до около". Чиновник также подтвердил, что Трамп призывал Зеленского пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией.