Трамп пока не планирует личную встречу с Путиным, сообщили в администрации - РИА Новости, 21.10.2025
19:38 21.10.2025 (обновлено: 21:14 21.10.2025)
Трамп пока не планирует личную встречу с Путиным, сообщили в администрации
Трамп пока не планирует личную встречу с Путиным, сообщили в администрации
Президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости чиновник... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:38:00+03:00
2025-10-21T21:14:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп пока не планирует личную встречу с Путиным, сообщили в администрации

Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости чиновник администрации Трампа.
"У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем", - сказал чиновник.
Он добавил, что телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в понедельник был продуктивным.
"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому необходимости в дополнительной личной встрече между госсекретарем и министром иностранных дел нет", - добавил чиновник.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа
Вчера, 15:46
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
