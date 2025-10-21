https://ria.ru/20251021/tramp-2049679813.html
Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время, пишет Axios
Портал Axios, ссылаясь на представителя Белого дома, утверждает, что президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
