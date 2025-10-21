Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 21.10.2025 (обновлено: 17:59 21.10.2025)
Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT
Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT
Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, пишет газета The... РИА Новости, 21.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT

NYT: Трамп в Белом доме потребовал от Зеленского отдать территории России

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, пишет газета The New York Times.
"Трамп, вероятно воодушевленный успехом в достижении прекращения огня в Газе, надавил на Зеленского, чтобы тот передал территории, после требования Путина прекратить кровопролитие", — сказал изданию неназванный европейский чиновник.

Как утверждает собеседник газеты, по итогам встречи американский лидер якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. По его словам, глава киевского режима по телефону сообщил европейским лидерам, что президент США требовал уступок, но не настаивал на них. Саму встречу источник издания назвал "далеко не такой неблагоприятной для Украины и Европы", как переговоры Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште.
Позже он, комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
