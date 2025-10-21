Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, пишет газета The New York Times.
"Трамп, вероятно воодушевленный успехом в достижении прекращения огня в Газе, надавил на Зеленского, чтобы тот передал территории, после требования Путина прекратить кровопролитие", — сказал изданию неназванный европейский чиновник.
Как утверждает собеседник газеты, по итогам встречи американский лидер якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. По его словам, глава киевского режима по телефону сообщил европейским лидерам, что президент США требовал уступок, но не настаивал на них. Саму встречу источник издания назвал "далеко не такой неблагоприятной для Украины и Европы", как переговоры Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Позже он, комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
