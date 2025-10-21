Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
«
"Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории", — говорится в публикации.
Как сообщила газета, Трамп также сказал Зеленскому, что ему не стоит ожидать ракет Tomahawk в ближайшее время. По данным издания, глава Белого дома был прямолинеен и временами выражал разочарование. В какой-то момент он даже отказался смотреть на карты боевых действий, привезенные украинской стороной.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с коллегой в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, сказал, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на то, что располагает большим количеством ракет.
