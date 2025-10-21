Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ

"Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории", — говорится в публикации.

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, сказал, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на то, что располагает большим количеством ракет.