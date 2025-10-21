Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ
12:56 21.10.2025 (обновлено: 15:05 21.10.2025)
Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ
Варвара Скокшина
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории", — говорится в публикации.

Как сообщила газета, Трамп также сказал Зеленскому, что ему не стоит ожидать ракет Tomahawk в ближайшее время. По данным издания, глава Белого дома был прямолинеен и временами выражал разочарование. В какой-то момент он даже отказался смотреть на карты боевых действий, привезенные украинской стороной.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с коллегой в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, сказал, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на то, что располагает большим количеством ракет.
