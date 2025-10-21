Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил разочарование на встрече с Зеленским, пишет WSJ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/tramp-2049562864.html
Трамп выразил разочарование на встрече с Зеленским, пишет WSJ
Трамп выразил разочарование на встрече с Зеленским, пишет WSJ - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп выразил разочарование на встрече с Зеленским, пишет WSJ
Президент США Дональда Трамп был прямолинеен в общении с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме, периодически выражал свое разочарование, сообщает газета... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:55:00+03:00
2025-10-21T12:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359160_0:181:3106:1928_1920x0_80_0_0_b749e768f2d9e5460fd881ba8b35e621.jpg
https://ria.ru/20251020/smi-2049299625.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc8d1d014be72c1757c484df7936b5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп выразил разочарование на встрече с Зеленским, пишет WSJ

WSJ: Трамп был прямолинеен и выражал разочарование во время встречи с Зеленским

© Getty Images / Andrew HarnikВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп был прямолинеен в общении с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме, периодически выражал свое разочарование, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских официальных лиц.
"Трамп был прямолинеен с Зеленским в ходе встречи и временами выражал разочарование", - пишет издание.
Как пишет газета, в какой-то момент Трамп отказался смотреть на карты боевых действий, которые привезла с собой украинская сторона.
Газета Financial Times сообщала, что Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в какой-то момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
FT узнала о планах европейских властей после встречи Трампа с Зеленским
20 октября, 10:10
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала