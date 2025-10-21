https://ria.ru/20251021/tramp-2049558398.html
Трамп назвал своим приоритетом окончание конфликта на Украине, пишет WSJ
Трамп назвал своим приоритетом окончание конфликта на Украине, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что его приоритет - окончание конфликта и его не интересует какой-то конкретный исход по... РИА Новости, 21.10.2025
WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что его приоритетом является прекращение конфликта