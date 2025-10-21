Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ФБР задержало рекордное число преступников - РИА Новости, 21.10.2025
09:55 21.10.2025
Трамп заявил, что ФБР задержало рекордное число преступников
Трамп заявил, что ФБР задержало рекордное число преступников
Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала его срока Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало рекордное число преступников, добившись "исторических... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
сша
в мире, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Трамп заявил, что ФБР задержало рекордное число преступников

Трамп: ФБР задержало рекордное число преступников с 20 января

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала его срока Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало рекордное число преступников, добившись "исторических результатов".
"При моей администрации ФБР превосходно справляется со своей задачей. С 20 января было задержано более 28 тысяч преступников, совершивших насильственные преступления (рекордное число!), было изъято более 6 тысяч единиц нелегального оружия, убрано с улиц более 1,7 тысячи педофилов и 300 торговцев людьми, спасено 5 тысяч невинных детей, разрушены 2 тысячи преступных групп, изъято 1,9 тысячи килограмм фентанила (хватит, чтобы убить 125 миллионов людей!) - исторические результаты!" - написал президент США в соцсети Truth Social.
Трамп также похвалил главу ФБР Кэша Пателя, его заместителей Дэна Бонджино и Эндрю Бейли, а также сотрудников ФБР за "потрясающую" работу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп заявил, что ФБР тайно арестовало в городах США тысячи человек
15 октября, 23:46
 
В миреСШАДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
