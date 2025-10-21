Трамп заявил, что ФБР задержало рекордное число преступников

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала его срока Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало рекордное число преступников, добившись "исторических результатов".
"При моей администрации ФБР превосходно справляется со своей задачей. С 20 января было задержано более 28 тысяч преступников, совершивших насильственные преступления (рекордное число!), было изъято более 6 тысяч единиц нелегального оружия, убрано с улиц более 1,7 тысячи педофилов и 300 торговцев людьми, спасено 5 тысяч невинных детей, разрушены 2 тысячи преступных групп, изъято 1,9 тысячи килограмм фентанила (хватит, чтобы убить 125 миллионов людей!) - исторические результаты!" - написал президент США в соцсети Truth Social.
Трамп также похвалил главу ФБР Кэша Пателя, его заместителей Дэна Бонджино и Эндрю Бейли, а также сотрудников ФБР за "потрясающую" работу.
Трамп заявил, что ФБР тайно арестовало в городах США тысячи человек
15 октября, 23:46