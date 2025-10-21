Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали заявления Трампа по Украине приглашением к переговорам
08:33 21.10.2025
В Турции назвали заявления Трампа по Украине приглашением к переговорам
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не может выиграть конфликт с Россией, является "приглашением к переговорам", такое мнение выразил... РИА Новости, 21.10.2025
АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не может выиграть конфликт с Россией, является "приглашением к переговорам", такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 07:14
По словам Озера, Дональд Трамп - политик с уникальной личностью, для которого торг и дипломатические маневры - искусство.
"Много лет назад он написал книгу о торге The Art of the Deal ("Искусство сделки"). С этой точки зрения Трамп воспринимает переговоры как искусство и позиционирует себя как своего рода композитора. Вопрос о том, "можно ли выиграть войну", показывает, что он рассматривает дипломатические и военные вопросы как внутрикорпоративные", - пояснил аналитик.
Озер считает, что заявление о том, что Украина не может победить, на деле является "приглашением к мирным переговорам".
"Утверждение "Украина может победить" на самом деле означает: это возможно только при нашей поддержке. Война вступила в фазу, когда достижение мира реально, но администрация (Владимира) Зеленского должна взять на себя повышенную ответственность", - добавил он.
Аналитик также отметил, что для Киева критически важно учитывать мнение собственного народа.
"Трамп стремится к установлению мира на Украине, но мнение украинского народа в этом вопросе важнее его собственного", - резюмировал он.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Изображение сгенерировано ИИ
Трамп хочет разыграть русскую карту против Китая
Вчера, 08:00
 
