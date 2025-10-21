В Турции назвали заявления Трампа по Украине приглашением к переговорам

АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не может выиграть конфликт с Россией, является "приглашением к переговорам", такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.

По словам Озера, Дональд Трамп - политик с уникальной личностью, для которого торг и дипломатические маневры - искусство.

"Много лет назад он написал книгу о торге The Art of the Deal ("Искусство сделки"). С этой точки зрения Трамп воспринимает переговоры как искусство и позиционирует себя как своего рода композитора. Вопрос о том, "можно ли выиграть войну", показывает, что он рассматривает дипломатические и военные вопросы как внутрикорпоративные", - пояснил аналитик.

Озер считает, что заявление о том, что Украина не может победить, на деле является "приглашением к мирным переговорам".

"Утверждение "Украина может победить" на самом деле означает: это возможно только при нашей поддержке. Война вступила в фазу, когда достижение мира реально, но администрация (Владимира) Зеленского должна взять на себя повышенную ответственность", - добавил он.

Аналитик также отметил, что для Киева критически важно учитывать мнение собственного народа.

"Трамп стремится к установлению мира на Украине, но мнение украинского народа в этом вопросе важнее его собственного", - резюмировал он.