Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из достигнутого соглашения по перемирию в секторе Газа, посланники Трампа работают над тем, чтобы удержать его от этого шага, сообщает газета Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из достигнутого соглашения по перемирию в секторе Газа, посланники Трампа работают над тем, чтобы удержать его от этого шага, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

"Несколько чиновников Трампа , пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки. По словам чиновников, стратегия (вице президента Джей Ди - ред.) Вэнса, (спецпосланника Стива - ред.) Уиткоффа и (советника Трампа Джареда - ред.) Кушнера теперь заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления на ХАМАС ", - пишет издание.

Отмечается, что сейчас Трамп полагает, что лидеры ХАМАС готовы продолжать переговоры, а нападение на израильских солдат в воскресенье было совершено "маргинальным элементом движения".

Армия обороны Израиля ранее в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.