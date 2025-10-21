Рейтинг@Mail.ru
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/tramp-2049509448.html
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из достигнутого соглашения по перемирию в... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:45:00+03:00
2025-10-21T05:45:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7add09b390110230b2fdc47097861492.jpg
https://ria.ru/20251020/izrail-2049477520.html
https://ria.ru/20251019/tramp-2049227206.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f83b6fc84ba43fe8d4582bb32b5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ

NYT: Вашингтон пытается удержать Нетаньяху от выхода из сделки по сектору Газа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из достигнутого соглашения по перемирию в секторе Газа, посланники Трампа работают над тем, чтобы удержать его от этого шага, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Несколько чиновников Трампа, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки. По словам чиновников, стратегия (вице президента Джей Ди - ред.) Вэнса, (спецпосланника Стива - ред.) Уиткоффа и (советника Трампа Джареда - ред.) Кушнера теперь заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления на ХАМАС", - пишет издание.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Израиль получил тело еще одного заложника, погибшего в секторе Газа
Вчера, 21:15
Отмечается, что сейчас Трамп полагает, что лидеры ХАМАС готовы продолжать переговоры, а нападение на израильских солдат в воскресенье было совершено "маргинальным элементом движения".
Армия обороны Израиля ранее в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа
19 октября, 17:16
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала